Мир 27 ноября 2023, 16:46 МИД России осудил удары Израиля по аэропорту Дамаска МИД России призвал Израиль прекратить подвергать опасности жизни людей в Сирии IMAGO/Mohammed Nasser apaimage

Читать 360tv в

Россия потребовала от властей Израиля прекратить обстреливать аэропорт Дамаска. Удары по территории Сирии являются нарушением суверенитета и подвергают опасности мирное население региона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил сайт ведомства.

«Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей», — отметила она.

Реклама

Захарова назвала обстрел провокационным и добавила, что атака ЦАХАЛ по международному аэропорту может обернуться опасными последствиями для всего Ближнего Востока.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», — указала представитель МИД.

Израильские военные в ноябре нанесли удар по территории Дамаска. По словам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Вадима Кулитя, ЦАХАЛ атаковал ракетами сирийскую территорию с Голанских высот, сообщил RT.

Ранее Израиль ударил по аэропорту в Алеппо. После ракетной атаки воздушная гавань временно приостановила работу.