МИД России осудил Францию за дискриминацию вакцин от коронавируса

Своими призывами к бойкоту российской и китайской вакцин от коронавируса Франция возрождает «дух неонацистской сегрегации». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации. Госсекретарь МИД Франции — не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции на этот счет суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью», — написала Захарова.

По словам дипломата, французский МИД не вправе диктовать людям, какими вакцинами прививаться.

Накануне государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Европейскому союзу не стоит не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. Он призвал партнеров Французского государства к осторожности и попросил «сказать нет» российским и китайским препаратам.