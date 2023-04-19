Мир 19 апреля 2023, 08:32 МИД России обвинил Украину в эксплуатации зерновой сделки МИД РФ: в Киеве стремятся вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу» Pxhere

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Власти Украины стремятся вовсю эксплуатировать «черноморскую инициативу» для получения максимальной коммерческой выгоды. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликовало внешнеполитическое ведомство.

Дипломат отметила, что в рамках реализации зерновой сделки действительно возникают сложности с регистрацией новых судов и проведением инспекций.

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«Возникают они исключительно в результате действий украинских представителей, а также ооновцев, которые, по всей видимости, не хотят или не могут им противостоять», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что украинская сторона не гнушается различными злоупотреблениями. В результате подобных действий доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня. Захарова пояснила, что владельцы «входящих» судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены не один месяц простаивать в ожидании регистрации. «Выходящим» сухогрузам, «с которых украинцы уже получили деньги и утратили к ним интерес», приходится тоже ждать проведения досмотра.

Продовольственное соглашение продлили на 60 дней 17 марта. Действие сделки завершится 18 мая, если стороны не смогут договориться. Главы министерств иностранных дел стран G7 призвали Россию продлить продовольственное соглашение. Государства «Большой семерки» подчеркнули, что зерновая сделка позволит восстановить Украину и предотвратить новые проблемы на мировом рынке.