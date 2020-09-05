МИД России обвинил страны Запада в разработке веществ из группы «Новичок»

Западные страны и структуры НАТО много лет работали над химическими веществами группы «Новичок». В США выдали более 150 патентов разработчикам технологии их боевого применения. Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

«На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов», — отреагировали в МИД на утверждения, что вещества группы «Новичок» якобы разработали в России.

Ранее министры иностранных дел Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали Россию прояснить детали произошедшего с Алексеем Навальным. Как утверждает правительство ФРГ, в его организме якобы нашли следы яда из группы «Новичок». Сейчас мужчина, которому стало плохо на борту самолета Томск — Москва 20 августа, лечится в берлинской клинике.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с Алексеем Навальным похожа на историю с отравлением Скрипалей в британском Солсбери.