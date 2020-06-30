МИД России обвинил США в «подготовке почвы» для возобновления ядерных испытаний
МИД России считает, что США «готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний». К такому мнению в ведомстве пришли из-за отказа Штатов ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний(ДВЗЯИ). Об этом сообщила «Газета.ru».
Соединенные Штаты заняли деструктивную позицию по ДВЗЯИ, отмечает МИД.
Москва призывает государства, которые еще не подписали или не ратифицировали ДВЗЯИ, пересмотреть свое решение по этому вопросу.