МИД России объявил персонами нон грата 11 дипломатов Румынии и Болгарии

В ответ на недружественные меры МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве и одного специалиста посольства Болгарии.

Для вручения ноты о признании этих людей неприемлемыми в ведомство вызвали послов Кристиана Истрате и Атанаса Крыстина. Это стало ответом на высылку 10 российских дипломатов из Бухареста и Софии.

«Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию», — заявили в МИД России.

Дипведомство также осудило линию румынских властей на «обеление бесчинств, творимых нацбатальонами», поставки вооружений и оказание другой помощи Украине. Действия руководства Болгарии назвали ничем не мотивированными. В апреле, по информации RT, МИД России уже выслал нескольких сотрудников болгарского посольства.