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    13 мая 2022, 15:24

    МИД России объявил персонами нон грата 11 дипломатов Румынии и Болгарии

    МИД России объявил о высылке 10 дипломатов Румынии и одного сотрудника посольства Болгарии

    Екатерина Виславская

    В ответ на недружественные меры МИД России объявил персонами нон грата 10 сотрудников посольства Румынии в Москве и одного специалиста посольства Болгарии.

    Для вручения ноты о признании этих людей неприемлемыми в ведомство вызвали послов Кристиана Истрате и Атанаса Крыстина. Это стало ответом на высылку 10 российских дипломатов из Бухареста и Софии.

    «Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию», — заявили в МИД России.

    Дипведомство также осудило линию румынских властей на «обеление бесчинств, творимых нацбатальонами», поставки вооружений и оказание другой помощи Украине. Действия руководства Болгарии назвали ничем не мотивированными. В апреле, по информации RT, МИД России уже выслал нескольких сотрудников болгарского посольства.