МИД России назвал внутренним делом страны ситуацию в Абхазии

Столкновения действующей власти Абхазии и представителей оппозиции являются внутренним делом страны. Об этом заявило Министерство иностранных дел России.

«Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Сухуме. Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело», — сказано в сообщении на сайте российского МИД.

Также внешнеполитическое ведомство рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации «в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон».

Утром 10 января сторонники оппозиции собрались у здания администрации президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Накануне парламент страны проголосовал за его отставку, но абхазский лидер заявил, что не собирается покидать свой пост.

Первый раз оппозиционеры собрались у администрации 9 января. Они штурмовали здание, выломав двери и разбив окна. Протестующие требовали проведения новых выборов в стране. После этого Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза и призвал граждан охранять спокойствие и не поддаваться на провокации.