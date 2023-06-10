Мир 10 июня 2023, 18:41 МИД России назвал условие для продления зерновой сделки Вершинин: решение по зерновой сделке будут принимать только исходя из интересов России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение о зерновой сделки примут, исходя из интересов России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве, сообщило РИА «Новости».

Вершинин подчеркнул, что в любых обстоятельствах руководство России будет принимать решение, ориентируясь на интересы страны.

Реклама

«Именно этим мы будем руководствоваться», — отметил дипломат.

Ранее Вершинин пояснил, что из-за требований, которые выдвигает Украина, ситуация зашла в тупик. Замглавы МИД напомнил: Россия настаивает на соблюдении договоренностей, включающие экспорт аммиака, написал RT.

Замминистра отмечал, что из-за диверсии перспективу запуска «Тольятти — Одесса» пришлось отложить. Украина подорвала аммиакопровод в понедельник 5 июня. Минобороны России сочло произошедшее терактом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о последствиях подрыва аммиакопровода для зерновой сделки.