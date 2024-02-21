Мир 21 февраля 2024, 09:12 МИД России назвал Украину нищей и вымирающей страной МИД: Украина за 10 лет стала нищей и вымирающей территорией piqsels

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Украина столкнулась с масштабным системным кризисом и за 10 лет после евромайдана превратилась в нищую и вымирающую территорию. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он рассказал, что украинский кризис инициировал и поддерживал Запад. Дипломат назвал ситуацию на Украине «бесконечным политическим хаосом, правовым нигилизмом, разгулом ультранационализма». По его словам, государство потеряло свой суверенитет и не смогло преодолеть кризис.

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«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию», — заключил Галузин.

Ранее председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил о катастрофической нехватке рабочей силы в стране. Многие украинцы покинули государство, а значительная часть граждан находится на фронте и в больницах, отметил он. По данным «Укрэнерго», на Украине также наблюдается серьезный дефицит электроэнергии.