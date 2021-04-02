МИД России назвал сообщения о военном конфликте Москвы и Киева фейком

Все разговоры о якобы грядущем военном конфликте между Москвой и Киевом — очередные выдумки украинских властей. Россия не заинтересована в противостоянии любого рода. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном. <…> Мы рассчитываем, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт», — приводит РИА «Новости» слова Руденко.

По словам дипломата, подобными сообщениями власти Украины пытаются отвлечь народ от внутренних проблем, которые отчасти связаны с «падением популярности правящей партии». Руденко выразил Надежду, что события будут развиваться по позитивному сценарию.

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран созвонился с американским коллегой Ллойдом Остином. Пентагон пообещал Киеву военную поддержку «в случае эскалации российской агрессии». По словам Тарана, звонок Остина «ярко продемонстрировал проактивную позицию США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины».