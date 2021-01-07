МИД России назвал штурм Капитолия внутренним делом США

Протесты в Вашингтоне являются внутренним делом США. При этом они показали архаичность американской выборной системы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, американская выборная система архаична и не соответствует современным стандартам. Кроме того, система создает возможности для нарушений. При этом пресса стала инструментом политической борьбы. Это все, отметила Захарова, показали произошедшие в Вашингтоне события.

«Это внутреннее дело США. <…> Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — процитировало РИА «Новости» официального представителя МИД.

Конгресс США 6 января устроил заседание для официального подтверждения победы Джо Байдена на президентских выборах. Обсуждение пришлось прервать из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Протестующие захватили знание, но позже их вытеснили правоохранители. В результате беспорядков были погибшие и раненые. Теперь в Вашингтоне обсуждается возможность отстранения Трампа от власти, пишет «Газета.ru».