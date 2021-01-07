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    07 января 2021, 14:49

    МИД России назвал штурм Капитолия внутренним делом США

    Дарья Бунякова

    Протесты в Вашингтоне являются внутренним делом США. При этом они показали архаичность американской выборной системы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
    МИД России назвал штурм Капитолия внутренним делом США

    По словам Захаровой, американская выборная система архаична и не соответствует современным стандартам. Кроме того, система создает возможности для нарушений. При этом пресса стала инструментом политической борьбы. Это все, отметила Захарова, показали произошедшие в Вашингтоне события.

    «Это внутреннее дело США. <…> Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — процитировало РИА «Новости» официального представителя МИД.

    Конгресс США 6 января устроил заседание для официального подтверждения победы Джо Байдена на президентских выборах. Обсуждение пришлось прервать из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Протестующие захватили знание, но позже их вытеснили правоохранители. В результате беспорядков были погибшие и раненые. Теперь в Вашингтоне обсуждается возможность отстранения Трампа от власти, пишет «Газета.ru».