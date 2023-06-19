Мир 19 июня 2023, 22:52 МИД России назвал сатанизмом «освящение икон» с Бандерой на Украине Захарова назвала сатанизмом «освящение икон» с изображением Бандеры и Шухевича на Украине РИА «Новости»

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«Освящение» главой раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифанием (Думенко) икон с изображением украинских националистов в МИД России сравнили с сатанизмом. Произошло изобличение темных сил, написала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Освящение» иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно. <…> темные силы изобличили сами себя», — указала она.

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Как сообщал Союз православных журналистов, Епифаний провел обряд «освящения» «иконы» с изображением Пресвятой Богородицы, а также украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Архиерейский собор ранее поддержал идею о переходе ПЦУ на новоюлианский календарь. Таким образом, теперь Рождество на Украине будут отмечать 25 декабря вместо 7 января. Сместились даты и других христианских праздников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал переход раскольнической ПЦУ на новый календарь вакханалией.