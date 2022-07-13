МИД России назвал самоубийством возможное решение Великобритании конфисковать активы РФ

Конфискация активов российских юридических и физических лиц, которую рассматривают в Великобритании, стала бы для нее «чистейшим самоубийством», заявил РИА «Новости» директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его мнению, руководство Британии «все больше утрачивает связь с реальностью».

«С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что чувство самосохранения у британских элит все же возобладает», — заметил Биричевский.

Он добавил, что Британия должна осознавать «губительные последствия» такого шага для своего статуса как международного финансового центра.

Дипломат подчеркнул, что МИД тщательно фиксирует заявления Соединенного Королевства по этой теме. Высказывания о возможной конфискации активов воспринимаются как часть британской «масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны».

Любые действия с замороженными активами России повлекут «жесткий ответ» с ее стороны, пообещал Биричевский.