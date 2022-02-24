МИД России назвал российскую операцию в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну

Восемь лет Россия умоляла мировое сообщество надавить на украинские власти, чтобы начать диалог с Донецком и Луганском. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НТВ.

«Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны», — приводит ее слова РИА «Новости».

Дипломат отметила, что война на Украине велась восемь лет, в ходе которых гибли мирные жители. По ее словам, война велась на различных фронтах, в том числе информационном и санкционном.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти восемь лет бомбят граждан, уклоняются от диалога с Донбассом и водят за нос мировое сообщество.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Он объяснил военные действия необходимостью защитить от «геноцида киевского режима» жителей Донбасса. По его словам, Россия не ставит целью оккупацию территории Украины.

Минобороны России сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. При этом российские военные не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, указали в российском оборонном ведомстве.