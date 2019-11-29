МИД России назвал последствия выхода США из Договора о РСМД
Претензии США после развала ДРСМД перечислили в МИД РоссииПодробнее
«После состоявшегося выхода Вашингтона из Договора о РСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракетно-ядерных средств средней и меньшей дальности в различных регионах мира», — сказал он РИА «Новости».
По словам Корчунова, снаряды могут появится также и на территории северных широт.
ДРСМД прекратил действовать 2 августа 2019 года. Перед этим, в феврале того же года, из договора в одностороннем порядке вышел Вашингтон. США обвинили Россию в неоднократном нарушении соглашения, но Москва все обвинения не принимала.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Кремль имеет серьезные вопросу к американской стороне по вопросу выполнения договора. Летом президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.