  • МИД России назвал последствия выхода США из Договора о РСМД

    29 ноября 2019, 10:50

    Дарья Бунякова

    Американские ракеты могут появиться по всему миру после выхода США из договора по размещению ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
    МИД России назвал последствия выхода США из Договора о РСМД

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    «После состоявшегося выхода Вашингтона из Договора о РСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракетно-ядерных средств средней и меньшей дальности в различных регионах мира», — сказал он РИА «Новости».

    По словам Корчунова, снаряды могут появится также и на территории северных широт.

    ДРСМД прекратил действовать 2 августа 2019 года. Перед этим, в феврале того же года, из договора в одностороннем порядке вышел Вашингтон. США обвинили Россию в неоднократном нарушении соглашения, но Москва все обвинения не принимала.

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Кремль имеет серьезные вопросу к американской стороне по вопросу выполнения договора. Летом президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.