Мир 16 марта 2023, 22:52 МИД России назвал махинацией отказ Дании в доступе к расследованию по «Северным потокам» Захарова назвала махинацией недопуск России Данией к расследованию по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Россия расценила отказ Дании предоставить право участвовать в расследовании диверсии на «Северных потоках» как махинацию. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1».

«Это махинации, абсолютно настоящий лохотрон, это даже не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион, который, по-моему, никто уже давно не покупает, они для себя его разыгрывают», — отметила она.

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По словам представителя МИД, страны Запада постоянно пытаются «закопать и убрать» такие истории потому, что на кону стоят большие деньги. При этом она считает, что ситуация с диверсиями на «Северных потоках» не достигнет финала. Захарова отметила, что Россия должна иметь отношение к расследованию, ведь это ее проект и инвестиции.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия предложила Дании собрать международную группу экспертов для обследования «Северных потоков» на предмет взрывных устройств, но получила неопределенный ответ. Российские специалисты не могут вести собственное расследование, ведь их не пускают на место диверсии.