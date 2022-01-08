МИД России назвал хамством заявление госсекретаря США о роли ОДКБ в Казахстане

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о роли миротворцев ОДКБ в Казахстане являются хамством. Об этом заявил МИД России в своем Telegram-канале.

«Сегодня Госсекретарь США Энтони Блинкен в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане», — написали представители министерства.

Они напомнили, что Блинкен сопроводил абсолютно легитимный ответ ОДКБ на просьбу о помощь властей Казахстана ехидной репликой. Госсекретарь США заявил, что если русские оказались в чем-то доме, то их бывает сложно заставить уйти. Свое высказывание он назвал уроком из истории.

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — отметили в МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что этому учит не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. В сообщении подчеркивается, что по этому вопросу многое могут рассказать индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы и другие народы.