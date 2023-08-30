Мир 30 августа 2023, 18:26 МИД России назвал альтернативу зерновой сделке МИД: альтернативой зерновой сделки может стать проект переработки зерна в Турции

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Альтернативой зерновой сделки может стать проект по поставке Турции одного миллиона тонн зерна для переработки. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан планируют проработать инициативу президента РФ Владимира Путина об организации поставок зерна в Турцию.

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«Поставок в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене <…> для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны», — уточнили в ведомстве.

Проект может стать оптимальной рабочей альтернативой продовольственной инициативе.

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова ранее заявляла, что без участия России реализация Черноморской сделки невозможна. Как напомнили «Известия», так она прокомментировала информацию о возможном продлении зерновой инициативы без РФ.