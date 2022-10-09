МИД России напомнил о «красной линии» для Запада в конфликте на Украине | 360°

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МИД России напомнил о «красной линии» для Запада в конфликте на Украине

МИД: так называемой красной линией для Запада станут поставки дальнобойного оружия Украине

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Россия считает «красной линией» для Запада начало поставок дальнобойных либо более мощных средств поражения на Украину. Об этом ТАСС сообщил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — заявил он.

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Полищук добавил, что конкретные меры реагирования на действия Соединенных Штатов и их союзников, поставляющих оружие Украине, определят «по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации».

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Ранее стало известно, что Украина попросила у США ракеты ATACMS с большой дальностью стрельбы, чтобы использовать их для удара по России. Однако Штаты отказались. Если Украина ударит по России американскими ракетами, США окажутся втянуты в конфликт напрямую, а они этого не хотят, пояснил «360» военный журналист Алексей Борзенко.

Впрочем, по мнению военного историка Юрия Кнутова, к вчерашнему взрыву на Крымском мосту, который унес жизни трех человек, может быть причастно ЦРУ США. Украина свою причастность уже косвенно признала.

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