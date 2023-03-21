Мир 21 марта 2023, 08:59 МИД России исключил участие четырех стран Запада в посредничестве по Украине МИД России назвал спорным предложение Ишингера по участникам переговоров по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представителей США, Великобритании, Франции и Германии нельзя назвать претендентами на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине. Такое заявление сотрудники МИД РФ сделали в беседе с журналистами РИА «Новости».

Таким образом представители российского внешнеполитического ведомства отреагировали на недавнее предложение экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Тот заявил, что при создании контактной группы по Украине и запуске мирного урегулирования ситуации необходимо задействовать людей из США, Англии, ФРГ и Франции.

Реклама

«Прежде всего потому, что упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — сказали сотрудники МИД РФ.

Реклама

Также они отметили, что официально эта инициатива еще не оглашена. Представители МИД заявили, что сами узнали о предложении Ишингера из СМИ. По словам сотрудников российского внешнеполитического ведомства, сама по себе его идея вызывает определенные вопросы.