Мир 16 января 2024, 22:25 МИД России иронично оценил встречу по Украине в Давосе Захарова: четвертая встреча по Украине в Давосе стала провальной для Киева РИА «Новости»

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Четвертая встреча по Украине в швейцарском городе Давосе стала провальной для властей киевского режима. Многие страны присутствовали на заниженном уровне, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привели на сайте внешнеполитического ведомства.

«Итоги форума, если не считать „семейной“ фотографии участников и договоренности о возможных новых встречах, вновь оказались провальными для Киева и его западных хозяев», — указала она.

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По словам дипломата, хотя число представленных стран в сравнении с раундом на Мальте в октябре прошлого года увеличилось с 66 до 82, но «количество не означает качество».

Захарова подметила, что от участия в форуме отказался Китай. Украина и Запад не смогли добиться расширения антироссийского лагеря и принятия итогового документа.

Четвертая встреча советников по нацбезопасности, посвященная «формуле мира» Владимира Зеленского, состоялась 14 января. На ней присутствовали представители 83 стран, в том числе 18 государств Азии и 12 Африки.