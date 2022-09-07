МИД России: готовность США к провокациям против Китая привела к росту напряженности | 360°

Мир 07 сентября 2022, 03:33 Поделиться Telegram

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Viber МИД России: готовность США к провокациям против Китая привела к росту напряженности Дипломат Зиновьев: готовность США к провокациям против Китая привела к напряженности РИА "Новости"

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Готовность США устраивать провокации против Китая, используя Тайвань, привела к всплеску напряженности в регионе и мире, заявил РИА «Новости» глава Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

Однако вопрос об урегулировании отношений с Тайванем является внутренним делом Китая. Позиция российских властей по этому вопросу никак не изменилась, отметил высокопоставленный дипломат. «Позиция России по тайваньскому вопросу четкая и неизменная: в мире существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью», — подчеркнул Зиновьев.

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Ситуация в Тайваньском проливе обострилась после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эта поездка американской чиновницы стала не единственной — за ней приехали другие делегации. В Пекине были крайне недовольны поведением руководства США, допустившим налаживание связей с Тайванем в обход официального Китая.

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