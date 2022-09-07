МИД России: готовность США к провокациям против Китая привела к росту напряженности | 360°

Все новости

Деньги

07 сентября 2022, 11:06

Кабмин России утвердил ставки и срок выдачи промышленной ипотеки

Здоровье

07 сентября 2022, 11:05

Озвучена неожиданная польза натурального кофе

Реклама

Власть

07 сентября 2022, 10:39

Путин сообщил, что Россия защитила сферу добычи сырья от недружественных действий

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:37

Пассажиры смогут выбрать дизайн салона новых автобусов в Подмосковье

Важное

07 сентября 2022, 10:35

Путин заявил, что Россия до конца исполнит долг по защите Донбасса

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:19

Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья

Подмосковье

07 сентября 2022, 10:18

Опасения жителей о загрязнении водоемов в Химках и Красногорске не подтвердились

Важное

07 сентября 2022, 10:00

Программу дальневосточной ипотеки продлят до 2030 года

Важное

07 сентября 2022, 09:56

Россия не начинала военные действия на Украине, она пытается их закончить — Путин

Мир

07 сентября 2022, 03:33

МИД России: готовность США к провокациям против Китая привела к росту напряженности

Дипломат Зиновьев: готовность США к провокациям против Китая привела к напряженности

Читать 360tv в

Готовность США устраивать провокации против Китая, используя Тайвань, привела к всплеску напряженности в регионе и мире, заявил РИА «Новости» глава Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

Однако вопрос об урегулировании отношений с Тайванем является внутренним делом Китая. Позиция российских властей по этому вопросу никак не изменилась, отметил высокопоставленный дипломат. «Позиция России по тайваньскому вопросу четкая и неизменная: в мире существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью», — подчеркнул Зиновьев.

Реклама

Ситуация в Тайваньском проливе обострилась после визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Эта поездка американской чиновницы стала не единственной — за ней приехали другие делегации. В Пекине были крайне недовольны поведением руководства США, допустившим налаживание связей с Тайванем в обход официального Китая.

Реклама

США

Китай

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама