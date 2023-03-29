Мир 29 марта 2023, 10:50 МИД России допустил переброску в Белоруссию украинских диверсантов Замглавы МИД: Украина может перебросить в Белоруссию диверсантов для госпереворота РИА «Новости»

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Киевский режим может перебросить в Белоруссию диверсионные националистические группы, задача которых — устроить свержение власти. Об этом предупредил в интервью RTVI замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, белорусские националистические объединения, которые сражаются в Донбассе на стороне Украины, в последние месяцы «ужесточили риторику». Михаил Галузин сказал, что командиры таких подразделений открыто заявили о планах применить свой боевой опыт для свержения власти в Белоруссии. Киевский режим и западные кураторы активно их поддержали.

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«Нельзя исключать возможной переброски в республику подобных диверсионных групп», — объявил замминистра.

Президент республики Александр Лукашенко ранее предупредил, что Украина по указанию США попытается втянуть Белоруссию в конфликт, СБУ и ЦРУ — организовать диверсионные акции. Он пообещал наказать всех причастных к попытке устроить в феврале взрыв самолета на аэродроме Мачулищи.