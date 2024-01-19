Мир 19 января 2024, 20:11 МИД РФ заявил послу Леви, что гибель его соотечественников в Харькове на совести Франции МИД: послу Франции предъявили факты вовлеченности Парижа в конфликт на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Послу Франции Пьеру Леви во время визита в МИД России указали, что гибель его соотечественников в Харькове лежит на совести Парижа. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — отметили в министерстве.

Реклама

Власти Франции продолжают наращивать поставки оружия Украине и становятся соучастниками преступлений ВСУ. В МИД выразили надежду, что французская общественность осознает «ответственность за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями».

Посла Франции в России Пьера Леви накануне вызывали в МИД России после сообщения Минобороны об уничтожении пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове, среди которых были французы.