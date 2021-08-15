МИД РФ заявил о подготовке к экстренному созыву СБ ООН по Афганистану

Россия вместе с партнерами готовится к созыву экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Афганистане. Об этом директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил РИА «Новости».

Дипломат рассказал, что сейчас в МИД плотно занимаются созывом экстренного заседания ООН. Однако это уже не изменит ситуацию, по мнению Кабулова.

«Раньше надо было думать, а не сейчас заседания собирать», — сказал он.

Сенатор Владимир Джабаров заявил агентству, что ситуация в Афганистане должна быть экстренно обсуждена в ООН. По мнению парламентария, судьба Кабула уже предрешена. При этом он подчеркнул, что Россия никак не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане, так как это суверенное государство.

«Судя потому, как армия Афганистана сдает свои позиции, лихорадочно отступает, бросает свою технику, она полностью деморализована», — заявил член Совфеда.

Боевики движения «Талибан»* продолжают наступление на крупные города Афганистана. Ранее сообщалось, что они практически без боя взяли город Джелалабад. СМИ в воскресенье сообщили, что боевики взяли под контроль Кабульский университет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram написала, что такая ситуация стала «результатом очередного исторического эксперимента» США.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ранее рассказал «360» о том, как дальше может развиваться ситуация с талибами*.

*Террористическое движение, запрещенное на территории РФ