МИД РФ заявил, что российские загранучреждения в США работают в крайне сложных условиях

Сотрудникам российских представительств в США создали крайне сложные рабочие условия, на что правительство РФ готово дать ассиметричный или зеркальный ответ. Такое заявление в интервью ТАСС сделал директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

Он отметил, что сложности возникли из-за действий американских политиков. По его словам, они культивируют русофобию и вводят ограничения в адрес представителей РФ в Штатах.

Дарчиев заявил, что сотрудникам российских ведомств фактически отказали в базовых вещах. Их лишили свободы передвижения и не допускают к контактам с работниками Госдепартамента и других структур исполнительной и законодательной власти.

«Мы, разумеется, не заинтересованы в эскалации, но на подобные враждебные акции вынуждены принимать ответные меры — как „зеркальные“, так и асимметричные. Такова реальность — каждое действие рождает противодействие», — заявил Дарчиев.

Кроме того, он сообщил о серьезных кадровых сложностях. По его словам, они возникли из-за «развязанной Вашингтоном „визовой войны“».