МИД РФ заявил, что Россия не позволит диктовать условия присутствия в НАТО

Россия никому не позволит диктовать состав своего присутствия при НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Это передало РИА «Новости».

«Если натовцы все время заявляют о том, что не имеют враждебных намерений в отношении России, что хотят выстраивать отношения сотрудничества с РФ, они должны быть заинтересованы в том, что российских дипломатов должно быть больше», — подчеркнул он. По его словам, смена курса НАТО могла бы привести к восстановлению при Альянсе дипломатического присутствия.

Грушко призвал формировать позитивную повестку дня, искать области сотрудничества.

Россия приостановила работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Североатлантическому альянсу для контактов с Россией теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии. Также будет прекращена работа информационного бюро НАТО в Москве.

Военная миссия связи НАТО также приостанавливала работу в Москве. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова общаться с НАТО напрямую.