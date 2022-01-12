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    12 января 2022, 20:49

    МИД РФ заявил, что Россия не позволит диктовать условия присутствия в НАТО

    Михаил Закурдаев

    Россия никому не позволит диктовать состав своего присутствия при НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Это передало РИА «Новости».

    МИД РФ заявил, что Россия не позволит диктовать условия присутствия в НАТО

    «Если натовцы все время заявляют о том, что не имеют враждебных намерений в отношении России, что хотят выстраивать отношения сотрудничества с РФ, они должны быть заинтересованы в том, что российских дипломатов должно быть больше», — подчеркнул он. По его словам, смена курса НАТО могла бы привести к восстановлению при Альянсе дипломатического присутствия.

    Грушко призвал формировать позитивную повестку дня, искать области сотрудничества.

    Россия приостановила работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Североатлантическому альянсу для контактов с Россией теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии. Также будет прекращена работа информационного бюро НАТО в Москве.

    Военная миссия связи НАТО также приостанавливала работу в Москве. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия готова общаться с НАТО напрямую.