МИД РФ заявил, что Польша начала осваивать территорию Украины

Власти Польши начали работу в направлении осваивания территории соседней с ней Украины. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Пока мы видим, что за разговорами о недопустимости какого-либо диалога с Россией польские коллеги начинают активно осваивать украинскую территорию», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Кроме того, Лавров прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг антироссийских санкций, введенных днем ранее Украиной. По его мнению, данные ограничения являются недостойными ответной реакции.

Недавно украинский журналист во время пресс-конференции после переговоров России и Турции в Анкаре попытался спровоцировать главу МИД России Сергея Лаврова вопросом о якобы украденном Россией зерне с Украины. Однако глава внешнеполитического ведомства России поставил его на место.