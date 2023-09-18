Мир 18 сентября 2023, 18:35 МИД РФ вызвал посла Франции из-за недопуска журналистов на пресс-конференцию Макрона на G20 МИД РФ вызвал посла Франции из-за скандального недопуска журналистов на G20 Unsplash

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МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви в связи со скандалом, произошедшим во время саммита G20 в Нью-Дели. Об этом сообщило российское ведомство.

Французская сторона во время мероприятия, проходившего в Индии, не пустила представителей российских СМИ на пресс-конференцию президента Эммануэля Макрона. Журналистам в грубой форме отказали в посещении открытой встречи из-за их национальной принадлежности.

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«C российской стороны даны принципиальные оценки недружественным актам Парижа, вопиющим образом нарушающим основополагающий принцип свободы прессы и препятствующим ее представителям выполнять свою работу», — отметило ведомство.

МИД России напомнил, что организаторы пресс-конференции Макрона не принесли извинения за недопуск журналистов, а также за попытку изъятия телефона у одного из них. Ведомство также потребовало от Франции прекратить давление на российские СМИ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недопуск российских журналистов на пресс-конференцию «актом агрессивного национализма». Она добавила, что страна не будет игнорировать эту дискриминацию.