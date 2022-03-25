МИД РФ выразило обеспокоенность ситуацией на Корейском полуострове

Ситуация на Корейском полуострове в связи с запуском КНДР баллистической ракеты вызывает обеспокоенность МИД РФ. Об этом написал RT.

В Москве прошли консультации замглавы МИД России Игоря Моргулова со спецпредставителем правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и запуск ракеты КНДР, который произошел 24 марта.

«Была выражена обеспокоенность в связи с последним развитием событий в субрегионе», — заявили в МИД России.