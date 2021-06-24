МИД РФ выразили надежду на скорое раскрытие тайны смерти основателя компании McAfee

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что надеется на то, что обстоятельства смерти в испанской тюрьме основателя компании McAfee Джона Макафи раскроют «не через 50 лет». Она напомнила, что погибшему грозила экстрадиция в США по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег.

«Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, Макафи умер в камере на следующий день после того, как как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов и отмыванию денег через криптосхемы. Захарова напомнила, что за несколько месяцев до смерти мужчина написал на своей странице в Twitter, что если он якобы совершит самоубийство, то это будет не его вина.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что после гибели основателя компании McAfee пришла очередь основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Накануне программиста и бизнесмена Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме. Официальной информации о причине его смерти пока нет.