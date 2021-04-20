МИД РФ выразил протест из-за высылки Украиной российского дипломата

Объявление советника посольства РФ на Украине персона нон грата — очередной недружественный шаг Киева. Об этом заявил МИД России и выразил решительный протест.

«Обратили внимание на то, что Киев попытался представить письменную ноту об объявлении „persona non grata“ советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Такой подход в МИД РФ назвали абсолютно неприемлемым, а обвинения в адрес российского дипломат беспочвенными и голословными. В ведомстве подчеркнули, что диппредставитель не предпринимал никаких действий, противоречащих своим обязанностям.

В министерстве напомнили, что рекомендовали покинуть РФ украинскому послу после того, как его задержали с поличным. Он хотел купить закрытые базы данных российских правоохранительных органов, в которых содержатся персональные сведения о частных лицах. Москва считает, что эти материалы нужны Киеву «для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников», у которых есть двойное гражданство или родственники в России.