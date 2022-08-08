МИД РФ вновь призвал немедленно восстановить перемирие вокруг сектора Газа

Россия не меняла свою позицию и по-прежнему выступает за незамедлительное перемирие в секторе Газа. Такое заявление в телефонных переговорах с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией сделал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Его слова процитировали на сайте ведомства.

«С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия», — сообщили представители российского МИД.

По их словам, Богданов подчеркнул роль государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме как гаранта отсутствия рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации.

По данным внешнеполитического ведомства, Хания сообщил Богданову о развитии вооруженного противостояния вокруг Газы между Израилем и группировкой «Исламский джихад», спровоцированного арестом одного из ее лидеров на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, глава ХАМАС дал высокую оценку активным посредническим усилиям Египта и Катара. По его словам, участие представителей этих стран в конфликте позволило прийти к соглашению о прекращении огня.

В ночь на 8 августа стало известно, что после объявления перемирия на юге Израиля сработали сигналы тревоги. Армия страны атаковала сектор Газа за несколько минут до начала соглашения. Также армия Израиля объявила, что операция «Рассвет» завершилась финальным штурмом. Удары назвали ответом на обстрел со стороны террористов.