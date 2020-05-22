МИД РФ: Вершинин представит Россию на конференции «ближневосточного квартета»

В мероприятии примут участие представители России, США, Евросоюза и ООН.

Российские интересы будет защищать заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин. Предполагается, что на конференции может появиться Лига арабских государств.

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов убежден, что Соединенные Штаты будут продвигать «сделку века». По его словам, власти Палестины не могут принять американские условия. Такое положение дел вызывает сомнения относительно результатов конференции «ближневосточного квартета».