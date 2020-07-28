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    28 июля 2020, 17:52

    МИД РФ: в ряде стран введут карантин из-за новых вспышек коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Российское министерство иностранных дел заявило о введении карантинных мер в ряде стран мира в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    С 29 июля по 6 августа в Китае будет введен карантин. Помимо этого, во Вьетнаме и Ливане, где также зафиксированы вспышки коронавируса, появятся ограничения. Ограничены въезд и выезд в ряд городов Бельгии, «ряд отдельных мер» будет предпринят в Марокко.

    Новости SMI.FM