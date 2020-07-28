МИД РФ: в ряде стран введут карантин из-за новых вспышек коронавируса

С 29 июля по 6 августа в Китае будет введен карантин. Помимо этого, во Вьетнаме и Ливане, где также зафиксированы вспышки коронавируса, появятся ограничения. Ограничены въезд и выезд в ряд городов Бельгии, «ряд отдельных мер» будет предпринят в Марокко.