МИД РФ создаст открытые и гласные санкционные списки с иностранными гражданами

Министерство иностранных дел России сделает отечественные санкционные списки, в которые войдут иностранные граждане, более гласными и открытыми. Заявление ведомства привело РИА «Новости».

«Российские санкции в первую очередь коснутся должностных лиц других государств, но могут быть распространены и на обычных граждан», — заявили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине с целью денацификации и демилитаризации. В ответ западные страны наложили на РФ масштабные санкции в финансовом, экономическом и хозяйственном секторах.

Украина решила разорвать дипломатические отношения с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала RT, что разрыв стал логичным продолжением политики, продвигаемой в соседнем государстве с 2014 года.