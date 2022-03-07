МИД РФ сообщил о нападении на Русский дом в Париже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. По ее информации, это произошло в ночь на 7 марта.

«В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью. Пострадавших нет. И только потому, что она попала в забор, не долетев до цели. Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что таким же нападениям регулярно подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года, в частности Генконсульство РФ во Львове в декабре 2021 года. Захарова призвала не делать вид, что это «некий «справедливый гнев в связи со спецоперацией ВС России — все наоборот».

А 6 марта Мария Захарова сообщила, что США и страны НАТО вызывали на «некие беседы» россиян, которые взаимодействовали с дипломатами РФ за рубежом. Об этом написали «Известия».

Ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин сообщал о травле российских граждан и «всего русского» в ФРГ. По его словам, там развернута «массированная кампания по демонизации России».