Мир 06 сентября 2023, 07:44 МИД РФ согласовал новую кандидатуру на пост посла Британии МИД: Россия подтвердила приемлемость новой кандидатуры на пост посла Британии РИА «Новости»

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Россия одобрила кандидатуру Найджела Филипа Кейси на пост нового посла Британии. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил МИД РФ.

Весной 2023 года Великобритания обратилась к России по вопросу согласования кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост посла.

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«После завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси», — заявили в ведомстве.

Новый посол сменит на этом посту Дебору Броннет, которая представляла в России свою страну с начала 2020 года. По информации издания, дипломат займет другой пост на британской службе.

Кейси прибудет в Москву в ноябре. Россию он посещал и раньше — в начале 2000-х годов дипломат был первым секретарем посольства Великобритании.

Ранее британский МИД запретил своим чиновникам называть Россию, а также Китай и Иран враждебными странами. Ограничения помогут улучшить отношения с ними. По мнению дипломатического ведомства, эти государства «просто совершают враждебные действия».