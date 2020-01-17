МИД РФ: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям

Российские дипломаты заявили, что включение санкций против российского газопровода в военный бюджет Соединенных Штатов является вмешательством в дела Европы.

Отмечается, что часть американских сенаторов начали напрямую угрожать подрядчикам.

По мнению российского МИД, причины таких действий сугубо экономические: США хочет продвинуть собственный сжиженный природный газ на европейский рынок. Соединенные Штаты обвинили в недобросовестной конкуренции, которую американцы пытаются прикрыть политикой.