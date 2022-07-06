МИД РФ рассказало об успехах рабочей группы на Южном Кавказе

Рабочая группа по разблокированию транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе добилась положительных результатов. Такой информацией поделился заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он подчеркнул, что сейчас Азербайджан и Армения уже достигли ряда соглашений в сфере транспортных коммуникаций. Сейчас стороны ведут переговоры о начале работы железнодорожного и автомобильного сообщения.

«По итогам состоявшегося 3 июня в Москве заседания трехсторонней группы [под председательством России, Азербайджана и Армении], а также контактов сопредседателей на полях Питерского экономического форума достигнут определенный прогресс, удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций», — рассказал политик.