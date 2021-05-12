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    12 мая 2021, 07:19

    МИД РФ рассказал, откуда совершались кибератаки на Россию в 2020 году

    Наза Салех Захи

    Большинство кибератак на Россию в прошлом году шло с адресов, которые зарегистрированы в США, Нидерландах, Германии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

    «Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — рассказал он. Его процитировало РИА «Новости».

    Сыромолотов добавил, что киберпреступники атаковали объекты госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, транспорта, образования, здравоохранения, страницы, связанные с разработками вакцин.

    Директор департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских в конце апреля предупредил, что Москва даст ответ на возможные планы Штатов устроить кибератаки на инфраструктуру России. По данным ведомства, в последнее время стали чаще происходить атаки на ресурсы МИД РФ. Для них в том числе используются подсети компаний из США. Об этом написала газета «Известия».