МИД РФ рассказал о массовом побеге боевиков из Сирии

Сотни боевиков смогли убежать из Сирии после начала турецкой военной операции в регионе. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

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Он отметил, что такое развитие событий вызывает у него обеспокоенность.

«Точных данных по количеству террористов, которые могли оказаться на свободе, у нас пока нет… Вместе с тем, по имеющейся на данный момент информации, речь идет о нескольких сотнях сбежавших из мест заключения игиловцев*», — рассказал замглавы МИД в интервью РИА «Новости».

Сыромолотов не исключил, что вырвавшиеся на свободу террористы будут помогать ИГ*. По его словам, все это стало возможным из-за эскалации обстановки в Заевфратье, а также благодаря незаконному присутствию иностранцев в САР. Одной из причин дестабилизации представитель МИД назвал «раздувание этноконфессиональных противоречий».

Замминистра заявил, что первым шагом для сдерживания и нейтрализации бандитов должны стать возобновление активных боевых действий в регионе и поддержка правительства Сирии в восстановлении суверенитета страны.

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.