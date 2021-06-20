МИД РФ рассказал, какими вакцинами прививали сотрудников посольств

Российские вакцины от коронавируса были доставлены в посольства РФ в 82 странах, благодаря чему удалось привить около 80% сотрудников дипмиссий. Об этом глава отдела лечебно-оздоровительного обеспечения МИД РФ Алина Косаченко сообщила РИА «Новости».

В загранучреждения России в 82 странах доставили вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Но второй меньше, потому что начали поставки со «Спутника V».

«Провакцинированы порядка 80% сотрудников диппредставительств. Это колоссальная работа», — сказала Косаченко.

В условиях закрытого неба вакцины доставлялись в зарубежные страны в том числе на самолетах главы МИД РФ Сергея Лаврова и вице-премьера Юрия Борисова.

Вакцинация была добровольной, а желающие привиться могли сами выбирать вакцину. Большинство привились «Спутником V», но были и те, кто воспользовался предложением местных властей и вакцинировался иностранными препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

«В основном это „Спутник V“. Это выбор наших сотрудников», — сказала Косаченко.

Сейчас почти не осталось стран, в которые не успели доставить вакцины. Но работа в этом направлении продолжается и скоро будет завершена.

Ранее «360» рассказал, в чем различие между тремя российскими вакцинами «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».