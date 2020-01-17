МИД РФ прокомментировал спор о Курильских островах с Японией

Отмечается, что вопрос о Курильских островах хотели задать на пресс-конференции исполняющего обязанности главы МИД Сергея Лаврова, однако не успели.

«Переговоры показали сохранение существенных расхождений в позициях сторон. В таких условиях не видим альтернативы длительной кропотливой работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень, который позволил бы вести эффективный поиск взаимоприемлемых развязок по чувствительным двусторонним вопросам», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что позиция нашей страны по Курильским островам принципиальна, и Япония должна признать итоги Второй мировой войны «в полном объеме». Иными словами, согласиться на «неоспоримый суверенитет РФ над южными Курильскими островами».

Напомним, в 2019 году прошло три русско-японские встречи по обсуждению мирного договора. Однако вопрос, как и многие десятилетия ранее, остается не решенным.