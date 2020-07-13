МИД РФ прокомментировал преобразование собора Святой Софии в мечеть
Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин прокомментировал идею о преобразовании собора Святой Софии Турции в мечеть. Он отметил, что объект кране значим с точки зрения мировой культуры и цивилизации, сообщило РИА Новости.
Замглавы подчеркнул, что инициатива о преобразовании собора является внутренним делом Анкары, информирует ИА Nation News.
Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган выдвинул идею о проведении мусульманских молитв в соборе Святой Софии. Во время богослужения предлагается использовать специальное освещение, для того чтобы не были заметны христианские фрески на стенах храма.
Депутат немецкого парламента Флориан Хан отреагировал на такое предложение отрицательно. По его словам, реализация идеи отдалит Анкару от Европы. В итоге переговоры о вступлении Турции в ЕС могут прекратиться.