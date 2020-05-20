МИД РФ прокомментировал первый год правления Зеленского
МИД России заявил, что за первый год президентского срока Владимира Зеленского отношения с Украиной никак не изменились. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт министерства.
По данным ведомства, «незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией», «на Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы».
«Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам», — говорится в сообщении.