МИД РФ прокомментировал первый год правления Зеленского

По данным ведомства, «незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией», «на Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы».

«Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам», — говорится в сообщении.