МИД РФ прокомментировал обвинение в адрес задержанных россиян в Белоруссии
Министерство иностранных дел РФ отреагировало на задержание российских граждан в Белоруссии. В ведомстве заявили, что это «не выдерживает никакой критики». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
По данным МИД РФ, россияне летели через Минск в Турцию. У них имелись все необходимые документы, включая авиабилеты. Отмечается, что логистикой занималась местная компания. Почему жители России остались в Белоруссии — неизвестно.
Помимо этого, в ведомстве заявили, что попытка выставить случившееся как вмешательство, является одиозной.