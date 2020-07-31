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    31 июля 2020, 09:57

    МИД РФ прокомментировал обвинение в адрес задержанных россиян в Белоруссии

    Анастасия Кременчугская

    Министерство иностранных дел РФ отреагировало на задержание российских граждан в Белоруссии. В ведомстве заявили, что это «не выдерживает никакой критики». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    По данным МИД РФ, россияне летели через Минск в Турцию. У них имелись все необходимые документы, включая авиабилеты. Отмечается, что логистикой занималась местная компания. Почему жители России остались в Белоруссии — неизвестно.

    Помимо этого, в ведомстве заявили, что попытка выставить случившееся как вмешательство, является одиозной.

    Новости SMI.FM