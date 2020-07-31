МИД РФ прокомментировал обвинение в адрес задержанных россиян в Белоруссии

По данным МИД РФ, россияне летели через Минск в Турцию. У них имелись все необходимые документы, включая авиабилеты. Отмечается, что логистикой занималась местная компания. Почему жители России остались в Белоруссии — неизвестно.

Помимо этого, в ведомстве заявили, что попытка выставить случившееся как вмешательство, является одиозной.