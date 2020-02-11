МИД РФ призвало Ливию освободить российских граждан

Связаться напрямую с Шугалеем и Суэйфаном российские дипломаты на данный момент не могут из-за эвакуации российского посольства из Триполи в Тунис летом 2014 года.

Тем не менее диалог с ПНС Ливии продолжается.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил Файезу Сарраджу, руководителю ПНС Ливии, открытое письмо. В нем он потребовал освободить российских социологов Шугалея и Суэйфана.

Напомним, россияне находятся в частной тюрьме в Ливии с мая 2019 года.