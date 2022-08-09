МИД РФ призвал США вывезти свое ядерное оружие из третьих стран

В третьих странах не должно остаться американского ядерного оружия. США необходимо вывезти его на национальную территорию и не тормозить процесс разоружения.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил об этом на обзорной конференции по ДНЯО в ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — подчеркнул дипломат.

НАТО, напомнил он, открыто объявляет себя ядерным альянсом. Американское ядерное оружие находится в неядерных странах, которые отрабатывают его применение. Вишневецкий заметил, что подобная ситуация негативно влияет на безопасность. Кроме того, из-за политики США растет риск ядерного конфликта, а разоружение, наоборот, идет более медленными темпами.

Партнерство США, Великобритании и Австралии — AUKUS, — допустили в МИД РФ, станет предпосылкой к новому витку гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.