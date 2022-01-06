МИД РФ призвал россиян в Казахстане укрыться в домах и гостиницах

МИД РФ рекомендовал находящимся в Казахстане россиянам укрыться в домах и гостиницах с запасами продовольствия и воды. Такие рекомендации были даны в связи с введением в республике комендантского часа.

«В Казахстане — режим ЧП и комендантский час (23:00-07:00). Вновь рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, избегать мест скопления людей, укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов и воды, следить за событиями, сообщениями загранучреждений и МИД РФ», — привело РИА «Новости» комментарий департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана заявили, что республика продолжит обеспечивать права и интересы представителей полиэтнического народа, а также безопасность иностранцев, в числе которых и представители дипкорпуса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте казахстанского ведомства.

Казахстан, как уточняется в сообщении, привержен соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ.

Протесты проходят в разных городах Казахстана. В ночь на 4 января митинги переросли в беспорядки. На улицах начались стычки с правоохранителями. Во всей республике объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что митинги стоит рассматривать как акт агрессии. Он пообещал сделать все для защиты интересов населения страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в Казахстан с целью стабилизации обстановки направят коллективные миротворческие силы ОДКБ.